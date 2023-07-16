عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فايز فرحات: المبادرة المصرية للتعامل مع الأزمة السودانية تمتلك فرصا كبيرة للنجاح

الأزمة السودانية
الأزمة السودانية

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المبادرة المصرية للتعامل مع الأزمة السودانية تمتلك فرصا كبيرة للنجاح، حيث تأتي بعد عدة أشهر من الصراع المسلح بين طرفي النزاع، مشيرًا إلى أن عدم حسم الصراع يطور قناعةً لدى الطرفين بأنه لا بد من البحث في وسائل أخرى للخروج من الأزمة السودانية.

وأضاف "فرحات"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية داليا نجاتي، أنّ حجم الدمار الذي تعرض له الاقتصاد الأفريقي والبنية التحتية يعزز رؤية لدى طرفي الصراع بضرورة البحث عن وسيلة أخرى، ولكن الأهم، هو أن المبادرة المصرية سبقها جهود دبلوماسية ضخمة من جانب مصر مع دول الجوار وفي محافل دولية أخرى للتجهيز لهذه القمة وهو ما يعزز فرص النجاح إلى حد بعيد.

للتعامل مع الأزمات الأفريقية

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه من المهم الالتفات للرؤية المصرية التي عبر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكلمة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان، والتي نظمتها مصر، حيث أعادت التأكيد على الفلسفة المصرية والأسس الأساسية للتعامل مع الأزمات الأفريقية بشكل عام والأزمة السودانية، وعلى رأسها احترام المبادئ والثوابت الأساسية مثل عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، وكل ذلك يمنح المبادرة المصرية فرصة كبيرة للنجاح.

الأزمة السودانية الصراع المسلح الاقتصاد الإفريقي البنية التحتية الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

ابنهما صور الجريمة بتليفونه| تطور جديد في حادث إطلاق مدير شركة بترول النار على زوجته بالتجمع

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين بقنا

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

إعارة وبيع نهائي| 9 نجوم على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بوتين يسخر من السياسيين الأوروبيين: مستعدون لشنق أنفسهم تنفيذا لأوامر أمريكا

حكم التهنئة ببداية العام وهل مشروعة في الدين؟ دار الإفتاء ترد

أمريكا تؤكد فشل الصين في الحصول على وثائق سرية من مايكروسوفت

الملياردير الإماراتي خلف الحبتور: مستوي الفخامة في العلمين الجديدة فوق الوصف

السنة الهجرية وثورة يوليو.. وزارة العمل: الخميس والأحد المقبلان إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

زميل تريزيجيه.. الوداد المغربي يضم صفقة مدوية من أوروبا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. تزايد المطالبات بإلغاء حفل مطرب الموت في الهرم

صور جديدة.. محمد رياض وعائلته بالعرض الأول لفيلم نجلهم عمر «حجر إيجابى»

ادعولي كتير.. مأساة بلوجر بعد تأخر شنطة عيد ميلادها| تفاصيل

أقدم من برج إيفل|هدم مئذنة مسجد بالعراق يثير جدل رواد السوشيال ميديا..اعرف السبب

فيديو

دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأرقام.. فيديو

شاهد.. مقطع فيديو للحظة القبض على سفاح تثير جدل رواد السوشيال بنيويورك

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ