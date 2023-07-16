«كينج انز» يطرح «بينج بونج» بعد نجاحه مع محمد رمضان| فيديو

طرح مطرب الراب المصري "كينج انز" اغنية "بينج بونج" بمشاركة المطربة شهد على قناته الرسمية على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان كينج انز توزيع إياد القاضي ميدو عاطف.



أغنية"بينج بونج" هى ضمن ألبوم "حلوه كده" وهو الكليب الدي تم تصويره وطرحه مؤخراً من إخراج احمد عزت.

يأتي هذا العمل بعد سلسلة من النجاحات الكبيرة التي حققه "كينج انز" مع النجم محمد رمضان حيث تعاون معه فى كتابة وتلحين اكثر من اغنية منهم أغنية انطلاق لعبة "فري فاير" بالشرق الأوسط؛ إضافة إلى تعاونه مع الموزع العالمي "ريد وان" فى أغنية "جو البنات" بمشاركة محمد رمضان، والمطرب المغربي نعمان بلعياش والتي تم طرحها فى مهرجان الجونة العام، وكان اخر تعاون فى فيلم "هارلي" بأغنية "هتجري ورايا"



https://youtu.be/ZW3K1kWTQTk