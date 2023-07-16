القومي للمرأة يشهد إطلاق النسخة الثانية من برنامج «عاملة شغل»

شهد المجلس القومي للمرأة إطلاق النسخة الثانية من برنامج "عاملة شغل" الذي يقام تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع إنجاز ومؤسسة بيبسيكو وفودافون مصر.

ويهدف برنامج "عاملة شغل" إلى زيادة تمثيل المرأة في العديد من الوظائف بالمجالات المختلفة كالمبيعات وقطاع العمليات والمصانع، ومجال ًالتكنولوجيا الذي تم اضافته هذا العام، وتأتي هذه النسخة من البرنامج بالتركيز على تعزيز القيمة المقدمة للمشاركات وتوفير فرص توظيف أكبر لهن، وذلك من خلال عقد العديد من الشراكات مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وتضمن الإطلاق عقد جلسة حوارية مع بعض النماذج من الفتيات التى فازت فى النسخة الأولى من البرنامج، وتناولن شرح التحديات التي تغلبوا عليها ورحلة نجاحهن.

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