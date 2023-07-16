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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يخطر محمود وحمدي علاء بالانتظام في التدريبات لقيدهم بالبطولة العربية

الزمالك
الزمالك

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق أن  نادي الزمالك أخطر كل من محمود علاء وحمدي علاء بالانتظام في التدريبات لقيدهم في البطولة العربية .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الزمالك يخطر محمود علاء وحمدي علاء بالانتظام في التدريبات مع الفريق لقيدهم في البطولة العربية ".

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يلتقي فريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بنادي  فاركو، في المباراة المقررة اليوم الأحد باستاد القاهرة، ضمن الجولة 34 والأخيرة بالدوري المصري الممتاز.

وينهي الزمالك مشواره في المركز الثالث بالدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، بينما يأتي فاركو تاسعا برصيد 41 نقطة.

ويغيب عن الزمالك كل من عمرو السيسي ومحمود حمدي "الونش" ونبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي، للإصابة، وحسام عبد المجيد للإيقاف وحمزة المثلوثي وناصر منسي لأسباب فنية، بالإضافة لسيف جعفر ويوسف أسامة، وفقا لقرار مجلس الإدارة بتجميد الثنائي.

أحمد حسن الدوري المصري الكولومبي خوان كارلوس بالبطولة العربية عمر ربيع ياسين

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