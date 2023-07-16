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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوليفان: انقسام أمريكي حول تسليم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.. ولن نحارب ضد روسيا

صدى البلد

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، اليوم الأحد، إن الجمهوريين منقسمون حول إرسال مساعدات إلى أوكرانيا، مضيفا، أن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ وآخرون يدعمون إرسال مساعدات إلى أوكرانيا.

وأكد سوليفان، أن واشنطن سمحت بتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات F-16 في أوروبا.

وأضاف، قدرات إنتاج الذخيرة لدينا صعبة وتحتاج لسنوات لتطويرها.

وتابع، أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو وهذا لا يعني أن ندخل بحرب مع روسيا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، إن أوكرانيا استلمت الذخائر العنقودية الأمريكية. وأكد البنتاجون، أن تقدم القوات الأوكرانية في الهجوم المضاد ليس أمرا سهلا.

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