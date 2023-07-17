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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدا ..انطلاق منتدى مصر للتعدين 2023

منتدى مصر للتعدين
منتدى مصر للتعدين

تنطلق فاعليات منتدى مصر للتعدين 2023 غد الثلاثاء 18 يوليو2023، تحت شعار "البناء على 120 عاماً من الاكتشافات الجيولوجية لمستقبل مستدام منخفض الكربون" والذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية كحدث رئيسي في أجندة قطاع التعدين الدولية ويستمر على مدى يومين.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه سيتم خلال المنتدى استعراض أحدث الفرص الناشئة في مجال التعدين المصري، والتطورات الإيجابية فيما يخص السياسات والتراخيص والتشريعات، وفرص الاستثمار والاستكشاف وآليات مواجهة التحديات العالمية والصناعية ودفع الحوار حول التكنولوجيا والاستدامة، والمشاركة والحصول على معلومات قيمة لتأمين المشروعات وتنمية الاستثمارات.

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ويشهد المنتدى حضوراً عالمياً من المتخصصين والخبراء الدوليين وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بقطاع التعدين في مصر، الذي يشهد تحولات غير مسبوقة في التشريعات والإجراءات، ويسلط الضوء على خارطة طريق مستقبل التعدين في مصر والاستثمار والشراكات كعامل رئيسي لإطلاق إمكانيات قطاع التعدين.

ويضم المنتدى أكثر من 40 متحدثًا، ويشارك فيه أكثر من ألفي متخذ قرار في المجالات الخاصة بقطاع التعدين ويوفر للمشاركين فرص التواصل وعقد شراكات أعمال جديدة خلال المنتدى ويسلط الضوء على خارطة طريق التمويل في مصر ومستقبل الاستثمار والشراكات كعامل رئيسي لإطلاق إمكانيات قطاع التعدين.

34 راعي لمنتدى مصر للتعدين

ويضم منتدى مصر للتعدين أيضاً معرضاً يستضيف 50 عارضاً و34 راعياً يمثلون مختلف القطاعات الخاصة بسلسلة إمداد التعدين، كما سيتيح الفرصة للحاضرين لاستكشاف مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والحلول التي تقدمها الشركات المتخصصة في مجال خدمات وإمدادات صناعة التعدين المشاركة.

منتدي مصر للتعدين الاكتشافات الجيولوجية وزارة البترول البترول والثروة المعدنية الثروة المعدنية المهندس طارق الملا

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