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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدا.. هيئة الكتاب تحتفي بإصدارات سلسلة إبداعات قصصية في معرض الأوبرا الثاني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، في الثامنة مساء غد الإثنين، ندوة «أصوات جديدة لإبداع مستمر» لمناقشة إصدارات سلسلة إبداعات قصصية «السرد الروائي»،  على هامش الدورة الثانية لمعرض الأوبرا للكتاب، المنعقد بساحة دار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

يشارك في الندوة كل من المبدعين: محمد حسني عليوة، ومحمود عياد، ونهلة عبد السلام، والناقد والأكاديمي الدكتور مصطفى الضبع، والناقدة سارة قويسي، ويدير الندوة الروائي والناقد سيد الوكيل، وذلك في قاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتختتم فعاليات معرض الأوبرا الثاني للكتاب، في الثامنة مساء الثلاثاء 18 يوليو بندوة «الثقافة في المنصات الافتراضية.. مع صناع المحتوى الثقافي»، بحضور صناع المحتوى الرقمي: طارق عز- كريم النجار-  يسري عفت، وتدير الفعالية: منة مصطفى.

وكانت الهيئة احتفلت أمس بكتاب «القتل باسم الوطن والدين.. محاكمات شهيرة وبطولات زائفة»، للمستشار بهاء المري، الصادر عن هيئة الكتاب، وشارك في الندوة  المستشار بهاء المري، والناقد والأكاديمي الدكتور سعيد شوقي، وأدار الندوة الكاتب والباحث مروان حماد.

الهيئة المصرية العامة للكتاب أصوات جديدة لإبداع مستمر إصدارات سلسلة إبداعات قصصية معرض الأوبرا للكتاب الدكتور نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة

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