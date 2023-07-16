لازم يتشاركوا في المصروف.. إيناس النجار تتحدث عن الزواج

ناقشت المذيعة مروة سليمان، والفنانة إيناس النجار، مقدمتي برنامج عركة ستات المذاع عبر شاشة قناة هي، خلال الحلقة أزمة مصروف المنزل، ومن الذي يجب أن يدير أمور المنزل المالية المرأة أم الرجل.

وقالت إيناس النجار، خلال مقدمة برنامجها عركة ستات: الست هي الأكثر تدبيرًا وهي اللي بتشتري كل حاجة وعارفة الأسعار وعارفة بيتها محتاج إيه، 90% من الرجالة متعرفش كيس السكر بقى بكام، وده مش علشان هما مقصرين في المسئولية ولكن علشان الست هي اللي مسئولة، وده اللي بنشوفه في كل بيت في الوطن العربي من وإحنا صغيرين.

وتابعت: أبويا كان مربيني وأسلوب حياته غير أسلوب حياتنا إحنا دلوقتي فأكيد تركيبة الراجل نفسها فيها تغيير زمني وتغيير في الحياة، الحياة دلوقتي 24 ساعة شغل، الراجل مش هيبقى فاضي، ممكن أول سنة جواز الراجل ينزل يشتري حاجة مع مراته بس بعد كده خلاص بتبقى مسئولية البيت على الست، هي اللي تطبخ وتربي الولاد وتودي الحضانة وتروح السوبر ماركت وهي اللي تشتغل، كل حاجة دلوقتي بقت على الست.

برنامج “عركة ستات” يذاع عبر شاشة قناة “هي” في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءا، ويناقش البرنامج القضايا الاجتماعية والأسرية، ويستضيف عدد من الشخصيات العامة.

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