عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لازم يتشاركوا في المصروف.. إيناس النجار تتحدث عن الزواج

ايناس النجار
ايناس النجار

ناقشت المذيعة مروة سليمان، والفنانة إيناس النجار، مقدمتي برنامج عركة ستات المذاع عبر شاشة قناة هي، خلال الحلقة أزمة مصروف المنزل، ومن الذي يجب أن يدير أمور المنزل المالية المرأة أم الرجل.

وقالت إيناس النجار، خلال مقدمة برنامجها عركة ستات: الست هي الأكثر تدبيرًا وهي اللي بتشتري كل حاجة وعارفة الأسعار وعارفة بيتها محتاج إيه، 90% من الرجالة متعرفش كيس السكر بقى بكام، وده مش علشان هما مقصرين في المسئولية ولكن علشان الست هي اللي مسئولة، وده اللي بنشوفه في كل بيت في الوطن العربي من وإحنا صغيرين.

وتابعت: أبويا كان مربيني وأسلوب حياته غير أسلوب حياتنا إحنا دلوقتي فأكيد تركيبة الراجل نفسها فيها تغيير زمني وتغيير في الحياة، الحياة دلوقتي 24 ساعة شغل، الراجل مش هيبقى فاضي، ممكن أول سنة جواز الراجل ينزل يشتري حاجة مع مراته بس بعد كده خلاص بتبقى مسئولية البيت على الست، هي اللي تطبخ وتربي الولاد وتودي الحضانة وتروح السوبر ماركت وهي اللي تشتغل، كل حاجة دلوقتي بقت على الست.

برنامج “عركة ستات” يذاع عبر شاشة قناة “هي” في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءا، ويناقش البرنامج القضايا الاجتماعية والأسرية، ويستضيف عدد من الشخصيات العامة.

https://fb.watch/lNw3KQLoVN/?mibextid=Nif5oz

ايناس النجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين بقنا

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

قرار جديد من النيابة بشأن أم أنهت حياة أبنائها الثلاثة في سوهاج

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

ابنهما صور الجريمة بتليفونه| تطور جديد في حادث إطلاق مدير شركة بترول النار على زوجته بالتجمع

موضوعات متعلقة

قالي مينفعش نشتغل سوا.. حسين حجاج يكشف حقيقه خلافه مع محمد هنيدي

أخبار الفن.. ذكرى ميلاد يوسف شعبان.. ورامي صبري يعتذر لمحمد رحيم

عيد ميلاد أحمد السعدني.. مهنة كان يتمنى العمل بها قبل مسيرته الفنية

في عيد ميلاد يوسف فوزي.. تعرف على سبب اعتزاله الفن وأهم محطاته

لمون نعناع .. تفاصيل أغنية محمد حماقي الجديدة

مات في حضني.. كريم أبو زيد يتحدث لأول مرة عن وفاة شقيقه

بعد نجاحه .. جولة لنجوم فيلم مستر إكس في دول الخليج

لطيفة تطرح برومو أول أغانيها الصيفية.. وتؤكد: انتظروا المفاجأة

ترشيحاتنا

بشرى سارة .. موعد رفع إيقاف قيد الزمالك بعد أزمة شيكابالا

مواقف وطرائف على المسرح| معجب يحتضن نانسي عجرم.. تقبيل حذاء جورج وسوف.. وضرب مروى بالإسكندرية

خناقة بالفريق.. كولر يعاقب نجم الأهلي ويعمل على تجميده |إيه الحكاية

بعد الزيادات.. أرخص 5 سيارات في مصر

انحطاط.. تعليق صادم من إيلون ماسك على تزويد أمريكا لأوكرانيا بذخائر عنقودية

آخر استعدادات محمد صلاح مع ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مطالبة الأمير وليام لـ الملك تشارلز بدفع إيجار منزله في ويلز

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. تزايد المطالبات بإلغاء حفل مطرب الموت في الهرم

صور جديدة.. محمد رياض وعائلته بالعرض الأول لفيلم نجلهم عمر «حجر إيجابى»

ادعولي كتير.. مأساة بلوجر بعد تأخر شنطة عيد ميلادها| تفاصيل

فيديو

دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأرقام.. فيديو

شاهد.. مقطع فيديو للحظة القبض على سفاح تثير جدل رواد السوشيال بنيويورك

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ