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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبادرة "صيف شبابنا".. وزارة الرياضة تستكمل معسكر يالا كامب بـ دهب ومطروح

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن استكمال المعسكر الرياضى للأسر والشباب ضمن مشروع "yalla camp” الذى تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضي "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، وذلك بمعسكرين الأول بمدينة دهب خلال الفترة من 27 الى 31 يوليو والثاني بمدينة مطروح خلال الفترة من 3 إلى 7 أغسطس.

ويتضمن برنامج المعسكر تنفيذ أنشطة رياضية والمسابقات الرياضية ومن تلك المسابقات "الكرة الطائرة، خماسي كرة القدم، التنس الشاطئي، ألعاب الكروس فت واللياقة البدنية،

كما يشمل البرنامج تعليم مهارات نصب المخيم وتجهيز الخيام ، وتعلم بعض المهارات الحياتية محاضرة و اشعال النيران والحياة فى البرية وتحديد الاتجاهات الأساسية اتجاه الرياح وتجديف الكياك ورماية ضغط الهواء والهايكينج فى إحدى وديان مطروح

وأكد الدكتور أشرف صبحى، على الاهتمام بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات والأنشطة الرياضية بغية تعزيز التنمية الرياضية داخل المجتمع، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية، وجعلها أسلوب حياة ضمن رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

للمزيد من التفاصيل والحجز من خلال اللينك
https://www.emys.app/sport/yalla-camp-travel/

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