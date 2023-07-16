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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف عن هوية أولى صفقات الزمالك الصيفية.. شاهد

صدى البلد

أعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن اقتراب محمود حمادة للانضمام الي نادي الزمالك .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:"خاص.. محمود حمادة أقرب الصفقات للزمالك حتى الآن على المستوى المحلي لدعم خط الوسط "

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أوسوريو يطالب إدارة الزمالك بتحديد موقف عواد

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الوداد يصدم الزمالك وبيراميدز بقرار مفاجئ.. تفاصيل


يلتقي فريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بنظسؤه فاركو، في المباراة المقررة اليوم الأحد باستاد القاهرة، ضمن الجولة 34 والأخيرة بالدوري المصري الممتاز.

وينهي الزمالك مشواره في المركز الثالث بالدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، بينما يأتي فاركو تاسعا برصيد 41 نقطة.

ويغيب عن الزمالك كل من عمرو السيسي ومحمود حمدي "الونش" ونبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي، للإصابة، وحسام عبد المجيد للإيقاف وحمزة المثلوثي وناصر منسي لأسباب فنية، بالإضافة لسيف جعفر ويوسف أسامة، وفقا لقرار مجلس الإدارة بتجميد الثنائي.

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