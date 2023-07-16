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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

10 معلومات عن متحف جير آندرسون في ذكرى افتتاحه

متحف جاير آندرسون
متحف جاير آندرسون

يحتفل متحف جير آندرسون بذكرى مرور 80 عامًا على افتتاحه ونستعرض في السطور القادمة أبرز 10 معلومات عنه ، لتبرز مدي أهميتة التاريخية .

متحف جير آندرسون

1- يقع بميدان‎ ‎أحمد بن طولون‎ ‎في حي السيدة زينب‎ ويتكون من منزلين
2-يرجع تاريخ إنشائهما للعصر العثماني
3-ينتسب المنزل الأول لصاحبه المعلم عبد القادر ‏الحداد والذي أنشأه عام 1631
4-أما المنزل الثاني فقد أنشأه الحاج محمد بن سالم بن جلمام ‏الجزار عام 1540
5-يجمع المنزلين عناصر العمارة في العصرين المملوكي والعثماني
6-اشتهر ‏كلاهما باسم "بيت الكريتلية"نسبة إلى آخر أسرة أقامت بهما القادمين من ‏جزيرة كريت
7-طلب الضابط الإنجليزي جاير أندرسون من لجنة حفظ الآثار العربية عام 1935 باستاجر المنزلين
8-تبلغ المساحة الكلية لمتحف جاير أندرسون 4000م2، ومساحة مبنى المتحف 2000م2
9-يتكون المتحف من 29 ‏قاعة تتميز بأسقفها الخشبية المزينة بالزخارف النباتية والهندسية
10-أشهر قاعات المتحف مجموعة القاعات المتخصصة منها ‏الهندية، والصينية، والدمشقية والفارسية والبيزنطية والتركية
وبذلك نكون أخذنا جولة تاريخية في متحف جير آندرسون ، واستمتعنا بالقيمة التاريخية لذلك المتحف العريق الذى يحكي عن أهم فنون العمارة.

متحف جير آندرسون جير آندرسون اندرسون

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