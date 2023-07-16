10 معلومات عن متحف جير آندرسون في ذكرى افتتاحه

يحتفل متحف جير آندرسون بذكرى مرور 80 عامًا على افتتاحه ونستعرض في السطور القادمة أبرز 10 معلومات عنه ، لتبرز مدي أهميتة التاريخية .

متحف جير آندرسون

1- يقع بميدان‎ ‎أحمد بن طولون‎ ‎في حي السيدة زينب‎ ويتكون من منزلين

2-يرجع تاريخ إنشائهما للعصر العثماني

3-ينتسب المنزل الأول لصاحبه المعلم عبد القادر ‏الحداد والذي أنشأه عام 1631

4-أما المنزل الثاني فقد أنشأه الحاج محمد بن سالم بن جلمام ‏الجزار عام 1540

5-يجمع المنزلين عناصر العمارة في العصرين المملوكي والعثماني

6-اشتهر ‏كلاهما باسم "بيت الكريتلية"نسبة إلى آخر أسرة أقامت بهما القادمين من ‏جزيرة كريت

7-طلب الضابط الإنجليزي جاير أندرسون من لجنة حفظ الآثار العربية عام 1935 باستاجر المنزلين

8-تبلغ المساحة الكلية لمتحف جاير أندرسون 4000م2، ومساحة مبنى المتحف 2000م2

9-يتكون المتحف من 29 ‏قاعة تتميز بأسقفها الخشبية المزينة بالزخارف النباتية والهندسية

10-أشهر قاعات المتحف مجموعة القاعات المتخصصة منها ‏الهندية، والصينية، والدمشقية والفارسية والبيزنطية والتركية

وبذلك نكون أخذنا جولة تاريخية في متحف جير آندرسون ، واستمتعنا بالقيمة التاريخية لذلك المتحف العريق الذى يحكي عن أهم فنون العمارة.