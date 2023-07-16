10 معلومات عن متحف جير آندرسون في ذكرى افتتاحه

يحتفل متحف جير آندرسون بذكرى مرور 80 عامًا على افتتاحه ونستعرض في السطور القادمة أبرز 10 معلومات عنه ، لتبرز مدي أهميتة التاريخية .
متحف جير آندرسون
1- يقع بميدان أحمد بن طولون في حي السيدة زينب ويتكون من منزلين
2-يرجع تاريخ إنشائهما للعصر العثماني
3-ينتسب المنزل الأول لصاحبه المعلم عبد القادر الحداد والذي أنشأه عام 1631
4-أما المنزل الثاني فقد أنشأه الحاج محمد بن سالم بن جلمام الجزار عام 1540
5-يجمع المنزلين عناصر العمارة في العصرين المملوكي والعثماني
6-اشتهر كلاهما باسم "بيت الكريتلية"نسبة إلى آخر أسرة أقامت بهما القادمين من جزيرة كريت
7-طلب الضابط الإنجليزي جاير أندرسون من لجنة حفظ الآثار العربية عام 1935 باستاجر المنزلين
8-تبلغ المساحة الكلية لمتحف جاير أندرسون 4000م2، ومساحة مبنى المتحف 2000م2
9-يتكون المتحف من 29 قاعة تتميز بأسقفها الخشبية المزينة بالزخارف النباتية والهندسية
10-أشهر قاعات المتحف مجموعة القاعات المتخصصة منها الهندية، والصينية، والدمشقية والفارسية والبيزنطية والتركية
وبذلك نكون أخذنا جولة تاريخية في متحف جير آندرسون ، واستمتعنا بالقيمة التاريخية لذلك المتحف العريق الذى يحكي عن أهم فنون العمارة.