لهذا السبب.. راكبة تهبط بـ طائرة أمريكية بدلا من الطيار..فيديو

في واقعة نادرة من نوعها، نفذت راكبة لم يكشفت عن اسمها هبوطا اضطرايا لـ طائرة صغيرة كانت على متنها في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية.

قالت شرطة ولاية ماساتشوستس، اليوم الأحد، إن الهبوط الاضطراري حدث بعد ظهر أمس بالقرب من مطار مارثا فينيارد في ويست تيسبري بولاية ماساتشوستس.

وأوضحت شرطة ولاية ماساتشوستس أن الطيار البالغ من العمر 79 عاما تعرض لحالة طارئة أثناء اقترابه من وجهته الأخيرة.

راكبة تهبط بدلا من الطيار

وتابعت أنه بناء على تعب الطيار المفاجىء قامت الراكبة بالهبوط العنيف خارج المدرج مما أدى لكسر الجناح الأيسر للطائرة من المنتصف.

على الفور نقل الطيار جوا إلى مستشفى بوسطن في حالة خطيرة تهدد حياته بينما لم تصب الراكبة بأذى وخرجت من مستشفى محلي.

وأشار التقرير إلى مغادرة الطائرة بايبر ميريديان 2006 من مقاطعة ويستتشستر بنيويورك في وقت سابق بعد ظهر السبت علما بإنه تجري شرطة الولاية وإدارة الطيران الفيدرالي تحقيقا في الحادث.