اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية.. و«السعودية» تقود ارتفاعات البورصات الخليجية

أسواق المال العربية في ختام تعاملات اليوم الأحد

بدعم 3 قطاعات.. ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية



البورصة تربح 3 مليارات جنيه وسط تباين مؤشراتها



تراجع المؤشر العام لبورصة مسقط



سيطر اللون الأخضر عل أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأحد، مستهل الأسبوع، وقادت بورصة السعودية، ارتفاعات البورصات الخليجية، فيما شهدت بورصات مسقط والأردن تراجعا.

ونستعرض خلال السطور التالية، حركة أسواق المال العربية خلال تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، فيما عدا سوقا دبي و أبوظبي (إجازة أسبوعية اليوم)، ويستأنفان تداولاتهما غدا الاثنين.



سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا

أنهى سوق الأسهم السعودية، جلسة اليوم الأحد باللون الأخضر، ليعاود مكاسبه، بدعم 3 قطاعات كبرى، وسط تراجع مستوى السيولة، مقارنة بالجلسة السابقة.



وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" بارتفاع نسبته 0.07%، مضيفا 7.63 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 11,715.5 نقطة.

وتراجعت قيمة التداول إلى 6.75 مليار ريال مقابل 7.7 مليار ريال بالجلسة السابقة، وهبطت الكميات إلى 275.38 مليون سهم، مقارنة بـ 410.12 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بصدارة قطاع الإعلام والترفيه الذي صعد 3.02%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.18%، وبلغت مكاسب قطاعي البنوك والطاقة 0.09%، و0.01% على التوالي.

واقتصرت الخسائر على 9 قطاعات، تصدرها قطاع الأدوية بعد هبوطه 1.73%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.53%، وهبط قطاع المواد الأساسية 0.29%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 96 سهماً بصدارة سهم "بوان" الذي صعد 6.53%، وجاء إغلاق 122 سهما باللون الأحمر، تصدرها سهم "سلامة للتأمين" بعد هبوطه 6.38%.

وسجل سهم "الراجحي" أعلى قيمة تداول بنحو 697 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم "الباحة"، بتداولات بلغت 62.6 مليون سهم.

وفيما يخص أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى)، مرتفعا 0.65%، بمكاسب بلغت 150.67 نقطة، ليغلق عند مستوى 23,191.43 نقطة.

وتصدر سهم "لدن" المكاسب بعد أن قفز 20.54%، وسجل سهم "المركز الآلي" أعلى الخسائر بنسبة تراجع بلغت 8.83%.

وأنهى سوق الأسهم السعودية جلسة الخميس الماضي متراجعاً 0.16%، ليعاود خسائره بعد جلستي ارتفاع، في ظل هبوط 3 قطاعات كبرى.

نمو 4 قطاعات يدفع بورصة قطر للارتفاع

أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم الأحد باللون الأخضر، بدعم نمو 4 قطاعات وعلي رأسها النقل.



ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.08% ليصل إلى النقطة 10255.45، رابحاً 8.17 نقطة، عن مستوي الخميس الماضي.

ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات في مقدمتها النقل بـ 0.82%، بينما تراجع 3 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات بـ 0.46%.

وتقدم سهم "الطبية" الارتفاعات بـ 1.96%، بينما جاء "زاد" على رأس التراجعات بـ2.64%.

وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 397.03 مليون ريال، مقابل 496.25 مليون ريال الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 185.89 مليون سهم، مقارنة بـ 218.42 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.41 ألف صفقة.



3 قطاعات ترتفع ببورصة البحرين في الختام

أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة البحرين تداولات جلسة اليوم الأحد على ارتفاع تزامناً مع صعود قطاع المال والاتصالات والمواد الأساسية.



وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.25 بالمائة، إلى مستوى 1979 نقطة، رابحاً 4.87 نقطة مع ختام التعاملات.

وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 1.903 مليون سهم، بقيمة 391.584 ألف دينار، خلال جلسة اليوم.

وارتفع قطاع المال مع صعود سهم بنك "السلام" 1.90بالمائة. وصعد قطاع المواد الأساسية بقيادة سهم "البا" المرتفع بنسبة 0.46 بالمائة.

أما عن قطاع الاتصالات جاء مرتفعاً بالتزامن مع سهم بيون 0.19 بالمائة.

يشار إلى أن بورصة البحرين أنهت تعاملات جلسة الخميس الماضي على ارتفاع، بدعم قطاعي المال والاتصالات.

وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.24 بالمائة إلى مستوى 1974 نقطة، وسط تداولات بحجم 5.623 مليون سهم بقيمة 895.286 ألف دينار.





البورصة تربح 3 مليارات جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها



تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، حيث استقر المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.171 تريليون جنيه.



واستقر مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة عند مستوى 17343 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3162 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 21085 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 7260 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3422 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 5082 نقطة.







تباين مؤشرات بورصة الكويت ختام الأحد



أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد على تباين، تزامناً مع نمو 10 قطاعات يتقدمها التكنولوجيا.



انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% ونزل العام بـ 0.09%، بينما ارتفع المؤشران الرئيسي والرئيسي 50 بنسبة 0.21% و0.37% على التوالي، عن مستوى الخميس الماضي.

وبلغت قيمة تداولات بورصة الكويت بتعاملات اليوم 48.42 مليون دينار، وزعت على 267.09 مليون سهم، بتنفيذ 11.61 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة نمو 10 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بـ3.17%، بينما تراجعت 3 قطاعات أخرى في مقدمتها الخدمات الاستهلاكية بـ0.81%.

وتصدر سهم "منازل" القائمة الخضراء بـ 10.74%، بينما جاء "عمار" على رأس التراجعات بنحو 9.45% .



تراجع المؤشر العام لبورصة مسقط

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع متراجعاً 0.57 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 4769.54 نقطة، خاسراً 27.11 نقطة، مقارنة بمستوياته بنهاية جلسة الخميس الماضي.



وتأثر المؤشر العام، بتراجع الأسهم القيادية، والأداء السلبي للقطاعات مجتمعة، وتقدمها الخدمات بنسبة 1.19 بالمائة، مع تقدم سهم بركاء للمياه والطاقة على المتراجعين اليوم بنسبة 9.8 بالمائة، وتراجع الغاز الوطنية القيادي بنسبة 6.93 بالمائة.

وحد من تراجع قطاع الخدمات صدارة سهم العمانية التعليمية للرابحين بنسبة 10 بالمائة.

وتراجع كذلك مؤشر الصناعة بنسبة 0.9 بالمائة، بضغط سهم المها للسيراميك المتراجع بنسبة 4.76 بالمائة، وتراجع الخليجية للفطر القيادي بنسبة 0.44 بالمائة.

وكان المالي أقل القطاعات ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.23 بالمائة، بضغط سهم مسقط للتمويل القيادي المتراجع بنسبة 1.72 بالمائة، وتراجع المتحدة للتمويل القيادي بنسبة 1.59 بالمائة.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 10.47 مليون سهم، مقابل 32.34 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وتراجعت قيمة التداولات إلى 2.05 مليون ريال، مقارنةً بنحو 3.98 مليون ريال جلسة الخميس الماضي.

وتصدر سهم إس إم إن باور الأسهم النشطة حجماً اليوم، بتداول 2.06 مليون سهم، فيما تصدر سهم الصفا لأغذية النشاط قيمةً بنحو 239.18 ألف ريال.



البورصة الأردنية تختتم تعاملاتها بانخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.03%، لتصل عند مستوى 2454.93 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.4 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2183 صفقة.