مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار بالمنيا.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف بالمنيا الي موقع الحادث تبين وفاة س - إ 21 سنه و أ - م - ن 35 سنة، و ع - ش 20 سنة.

كما أصيب 8 آخرون بجروح مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم وهم منار. م. ع 17 سنه ومحمود. م. ن 27 سنه واحلام. ك. ت 48 سنه وأحمد. ا. ع 20 سنه ومحمد. ع. ص 20 سنه وعمر. ح. م 18 سنه وعبد السيد. ك. ع 50 سنه وممدوح. ع. أ 61 سنه.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم نقل الجثث إلي مشرحة مستشفى الحميات ونقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي.