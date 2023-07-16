أستاذ مادة الفيزياء: مفيش سؤال في امتحان 2023 كان تعجيزي

حل محمد البساطي، معلم الفيزياء والعلوم، ضيفا على برنامج "ست الستات"، للتحدث عن امتحانات الفيزياء بالثانوية العامة.

قال "البساطي"، خلال لقائه ببرنامج "ست الستات" المُذاع على شاشة "صدى البلد" من تقديم دينا رامز، إن توقعاته لأسئلة امتحانات الفيزياء هذا العام كانت في محلها، معقبا "ربنا مش بيضيع مجهود حد، وتوقعت أسئلة كتير في الامتحان، والطلبة حلتها صح".

وأشار "البساطي"، إلى أن توقعاته للأسئلة يكون بناءً على امتحانات السنين السابقة، وما ورد بها من أسئلة دارجة، و يقوم بالتركيز عليها و تكرار حلها مع الطلاب.

وأوضح أن امتحان الفيزياء من رأيه الشخصي جاء به 37 من أصل 46 سؤال بشكل مباشر ويمكن حلها بطريقة بسيطة، منوها بأن هناك سؤالين يحتاجان لطالب متفوق، قائلا "مفيش سؤال في امتحان الفيزياء كان تعجيزي".

نتائج الصف الأول و الثاني الثانوي ليست مرجع

و تابع، "اجمالي الامتحان كان متوازن ومتوسط"، ناصحا طلاب أولى و ثانية ثانوي "نتائج أولى و ثانية لا تعتبر مرجع لمستواك الحقيقي وليس لها علاقة بالثانوية العامة"، مختتما "لا تندفعوا في المذاكرة من بداية الدروس بالثانوية".



