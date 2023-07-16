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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف يستعرض إنجازات مركز تطوير الأداء

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

استعرض الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي تقريراً حول إنجازات المركز خلال العام الماضي والتي كان أبرزها حصول الجامعة على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية  في مؤشر براءات الاختراع.
حضر الاجتماع الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد مصطفى الديب مدير المركز والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الإنجازات تضمنت استقبال 2018 استمارة لمكافأة النشر الدولي للأبحاث المنشورة خلال عام 2022 فقط لجميع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس ومنتسبي الجامعة بمختلف الكليات والمعاهد ،  وعقد العديد من  ورش العمل و استقبال الباحثين بمكتب النشر الدولي للرد على استفساراتهم تحفيزا لهم على النشر ، وعقد سلسلة من الندوات التخصصية للزملاء العائدون من دول الابتعاث لنقل تجربة الابتعاث الخاصة بهم للباحثين الجدد.

وتابع شملت أيضاً إعداد قاعدة بيانات خاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الموجودين بدول الابتعاث والعائدون طبقا للدول الحاصلين منها على الدرجات العلمية والتخصصات والكليات، و إضافة 63 معملا علميا و7 معامل مركزية و423 جهازا بحثيا على موقع البنك القومي للمعمل والأجهزة، وإعداد كتاب إليكتروني خاص بالمشروعات التنافسية المدعومة من الجامعة ، وكتاب إليكتروني خاص بمشروعات شباب الباحثين .

أشار إلى التنسيق مع هيئة فولبرايت مصر لاستضافة أحد الأساتذة الخبراء الأمريكيين لإلقاء مجموعة من المحاضرات و إجراء الأبحاث داخل الجامعة، و إنشاء قاعدة بيانات للمصانع الموجودة بالمناطق الصناعية ببني سويف، و إنشاء قاعدة بيانات للأبحاث العلمية التطبيقية المرتبطة بالصناعة بجامعة بني سويف، مع تنظيم زيارات ميدانية لعدد من هذه المصانع.

ونوه بإطلاق مبادرة نحو التصنيع الأخضر والتي تهدف إلى التأكيد على دور جامعة بني سويف في دفع عجلة التنمية والمحافظة على البيئة من خلال دعوة المصانع للتحول إلى التصنيع الأخضر للحد من المخاطر البيئية، وتوفير حلول علمية لبعض المشكلات التي تواجه المجتمع الصناعي.

التخصصات التخصص الكليات والمعاهد أمين عام الجامعة براءات الاختراع بجامعة بني سويف ببنى سويف هيئة التدريس ومعاونيهم هيئة فولبرايت مصر تنسيق هيئه التدريس رئيس جامعه بني سويف قطاع الدراسات العليا والبحوث قطاع الدراسات العليا ن رئيس جامعة بني سويف منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

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