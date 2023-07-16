عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

صدى البلد

حسم نادي الزمالك، التعاقد مع صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بهدف تعزيز صفوف الفريق قبل بداية الموسم الكروي الجديد.
 


 

يضغط الزمالك على فاركو
 

ويعمل النادي حالياً على إتمام صفقات أخرى، ومن بين اللاعبين المرغوب فيهم يأتي لاعب خط الوسط محمود حمادة. 

ويضغط نادي الزمالك بشدة على نادي فاركو من أجل الموافقة على التعاقد مع حمادة بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الانتقالات الصيفية 
 

 وتترقب الجماهير بفارغ الصبر مزيداً من الأخبار والتطورات حول حركة الانتقالات الصيفية لنادي الزمالك، فيما يتطلع الفريق إلى تحقيق الانتصارات المرجوة في المباريات المقبلة.
 

توصل إدارة نادي الزمالك إلى اتفاق
 

وتم التأكيد على توصل إدارة نادي الزمالك إلى اتفاق مع إدارة نادي فاركو بشأن انتقال لاعب خط الوسط محمود حمادة إلى الفريق الأبيض في الموسم الكروي الجديد.
 

تراجع بيراميدز والأهلي
 

وأكد مصدر داخل النادي، أن جميع الاتفاقيات المالية اللازمة تم التوصل إليها بين الطرفين.

ووقع حمادة - نجم المنتخب الأول - على العقود الخاصة بانتقاله إلى نادي الزمالك، بعدما عبر عن هذه الرغبة وبعد أن تراجع كلًا من نادي بيراميدز والنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب، والأهلي الذي صب تركيزه على ضم إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي.

 

 ويأتي انتقال حمادة لتعزيز صفوف الفريق الأبيض بمهاراته الفنية وقدرته على تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة.

الزمالك الأهلى الانتقالات الصيفية فاركو بيراميدز رسمي الموسم الكروي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

حسام عاشور في النادي الأهلي.. هل يعود الابن الضال؟| وهذه القصة الكاملة

بعد رفع مارلبورو وإل إم .. الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية| تفاصيل

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

موضوعات متعلقة

ابنهما صور الجريمة بتليفونه| تطور جديد في حادث إطلاق مدير شركة بترول النار على زوجته بالتجمع

ماتوا قبل رحلة المصيف| مصرع أسرة بالكامل نتيجة احتراق منزلهم بالجيزة.. والسبب شاحن تليفون

بعد زيارة آبي أحمد للقاهرة| اتفاق مصري إثيوبي على إنجاز اتفاق سد النهضة خلال 4 أشهر

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

حصد 4 ألقاب| من هو أسامة شيتة الذي يتنافس الزمالك مع نادي سويسري على ضمه؟

مصر رمانة ميزان المنطقة| القاهرة تقود دول الجوار نحو حل النزاع السوداني.. تدخل عاجل لعودة الاستقرار إلى الخرطوم

الحرارة تسجل أرقاماً قياسية لأول مرة| تعرف على ظاهرة “النينو” التي تهدد بطقس جهنمي

سيناريو أولمبياد طوكيو يتكرر| أزمة منتظرة بين محمد صلاح وليفربول.. والسبب منتخب مصر

ترشيحاتنا

شتاء 2024.. سلاح جديد في يد بوتين لتوجيه ضربة قاسية لـ الغرب

وزيرة البيئة توضح تفاصيل استراتيجية مصر للتحول للطاقة المتجددة

حكم المقالب في الشرع الشريف بحكم المزاح .. الإفتاء: حرام في هذه الحالة

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

الأزهر العالمي: الإسلام يراعى الأمور النفسية للناس .. والقرآن يوصى يالمعاملة الطيبة

وزيرة البيئة: عملية التكيف المناخي بأفريقيا تحتاج 38 مليار دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتخفيف حرارة الصيف.. طريقة عمل عصير المانجو بقرع العسل

احذروا..غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة يسبب كارثة صحية

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

اسرار وتكات طريقة البيتزا الايطالي في البيت.. موفرة وصحية

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ