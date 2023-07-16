نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

حسم نادي الزمالك، التعاقد مع صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بهدف تعزيز صفوف الفريق قبل بداية الموسم الكروي الجديد.







يضغط الزمالك على فاركو



ويعمل النادي حالياً على إتمام صفقات أخرى، ومن بين اللاعبين المرغوب فيهم يأتي لاعب خط الوسط محمود حمادة.

ويضغط نادي الزمالك بشدة على نادي فاركو من أجل الموافقة على التعاقد مع حمادة بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الانتقالات الصيفية



وتترقب الجماهير بفارغ الصبر مزيداً من الأخبار والتطورات حول حركة الانتقالات الصيفية لنادي الزمالك، فيما يتطلع الفريق إلى تحقيق الانتصارات المرجوة في المباريات المقبلة.



توصل إدارة نادي الزمالك إلى اتفاق



وتم التأكيد على توصل إدارة نادي الزمالك إلى اتفاق مع إدارة نادي فاركو بشأن انتقال لاعب خط الوسط محمود حمادة إلى الفريق الأبيض في الموسم الكروي الجديد.



تراجع بيراميدز والأهلي



وأكد مصدر داخل النادي، أن جميع الاتفاقيات المالية اللازمة تم التوصل إليها بين الطرفين.

ووقع حمادة - نجم المنتخب الأول - على العقود الخاصة بانتقاله إلى نادي الزمالك، بعدما عبر عن هذه الرغبة وبعد أن تراجع كلًا من نادي بيراميدز والنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب، والأهلي الذي صب تركيزه على ضم إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي.

ويأتي انتقال حمادة لتعزيز صفوف الفريق الأبيض بمهاراته الفنية وقدرته على تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة.