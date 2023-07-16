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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بتحقيق التوازن بين تصدير الأسمدة وتوفيرها للزراعة داخل مصر

الأسمدة
الأسمدة

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، انه يوجد رغبة لشركات الأسمدة بشأن زيادة حجم تصدير إنتاجها للخارج، وذلك من أجل الاستفادة من السعر العالمى الكبير للأسمدة، وهو ما يزيد من معاناة المزارعين في مصر بسبب رفع اسعاره، مبينا سبب هذه الرغبة وهي أن سعر الطن بالخارج يقارب لـ 950 دولار، بينما يقارب سعره  بالداخل نحو 250 دولار.
 

وأكد البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد على ضرورة تحقيق التوازن بين تصدير الأسمدة وبين توفيرها للزراعة داخل مصر، منوها أن يجب أن يكون هناك إلزام للشركات بتوريد نسبة 55% من إنتاجها للجمعيات الزراعية بالأسعار المحلية المدعمة، وكذلك ضخ نسبة 10% للسوق المحلى ، والسماح لها بتصدير الباقى.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن القيام بهذا الأمر سيحقق للشركات هامش ربح جيد فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية، مع التخفيف على كاهل المزارعين في ظل هذه الظروف.

وأوضح البلشي أن تشديد الحكومة على ضرورة تسهيل إجراءات صرف الاسمدة على المزارعين خاصة بعد إدخال التحول الرقمي في منظومة الأسمدة ووضع آليات جديدة للرقابة، سيضمن وصول الأسمدة للمزارعين بشكل عادل.

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