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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مرثا محروس : رئاسة مصر للنيباد دليلا على ريادتها ..وكلمات الرئيس تعزز العمل المشترك

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي ، قائلة “ مصر الأن تثبت وجودها وبقوة علي رأس القارة الأفريقية السمراء في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم علي المستوي الاقتصادي والسياسي وجاءت رئاسة مصر للنيباد دليلا علي ريادة الجمهورية المصرية العربية”.

وأضافت "محروس" في بيان لها اليوم، أنه  لاشك أن الدولة والقيادة السياسية تسعي هادفة إلي تحقيق أقصي معدلات تنموية مما يخدم علي الهدف الرئيس وهو التكامل الإقليمي.

 

كما أوضحت "عضو التنسيقية مرثا محروس" أن كلمة الرئيس في القمة اليوم كانت بمثابة دعوة صريحة لربط كافة الخطوط العريضة وتعزيز العمل التعاوني المشترك لمجابهة أي تحديات تعوق التنمية المتكاملة علي مستوي القارة.

واستكملت "مرثا محروس عضو البرلمان المصري" حيث أشارت إلي حديث  الرئيس في القمة عن الرؤية المصرية التنموية، مؤكدة أن كلمات القادة السياسية تعكس الرغبة المؤكدة في إيجاد حلول لكافة المعوقات بهدف تحقيق الخطة الاستراتيجية التنموية في ظل أنه تم سرد رؤية مصر في العمل التنموي علي مستوي القارة خاصة المتعلقة برئاسة النيباد.

وفي نهاية كلمتها أوضحت البرلمانية، أن مصر تنتهز كافة الفرص لاستكمال العملية التنموية التي بدورها تعزز من المستوي الاجتماعي للشعوب الأفريقية لا سيما الشعب المصري.

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