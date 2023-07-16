بالأسماء.. ملوي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد

استقر نادي ملوى برئاسة المحاسب محمد هانى ومحمود فرغل المدير الفنى، على تشكيل الجهاز الفني المعاون للمدير الفني الجديد.

وجاء تشكيل الجهاز الجديد كالتالي:

محمود فرغل مديرًا فنيا

شريف يحيي مديرا للكرة

محمد معتز مدربا عاما

أحمد عبادة مدربًا

أحمد طه مدربا لحراس المرمى

وليد جمال أخصائي علاج

سيد أنور إداريًا .

وعقب الاستقرار علي تشكيل الجهاز قرر محمود فرغل المدير الفنى عن موعد انطلاق فترة الإعداد للفريق بدورى القسم الثانى،والذي جاء يوم ٢٢ يوليو المقبل .

يذكر أن موسم دورى القسم الثانى موسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣ انتهى بصعود فريق الجونة عن المجموعة الاولى ،وصعود زد اف سي عن مجموعة القاهرة ، وصعود بلدية المحلة عن مجموعة بحرى .