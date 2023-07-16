بالأسماء.. ملوي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد

استقر نادي ملوى برئاسة المحاسب محمد هانى ومحمود فرغل المدير الفنى، على تشكيل الجهاز الفني المعاون للمدير الفني الجديد.
وجاء تشكيل الجهاز الجديد كالتالي:
محمود فرغل مديرًا فنيا
شريف يحيي مديرا للكرة
محمد معتز مدربا عاما
أحمد عبادة مدربًا
أحمد طه مدربا لحراس المرمى
وليد جمال أخصائي علاج
سيد أنور إداريًا .
وعقب الاستقرار علي تشكيل الجهاز قرر محمود فرغل المدير الفنى عن موعد انطلاق فترة الإعداد للفريق بدورى القسم الثانى،والذي جاء يوم ٢٢ يوليو المقبل .
يذكر أن موسم دورى القسم الثانى موسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣ انتهى بصعود فريق الجونة عن المجموعة الاولى ،وصعود زد اف سي عن مجموعة القاهرة ، وصعود بلدية المحلة عن مجموعة بحرى .