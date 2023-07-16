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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد إحراق جسدها ..النقض تويد حكم الاعدام شنقاً لقاتل طالبة يمنية

ارشيفية
ارشيفية

أيدت محكمة النقض اعدام المتهم" م.م" وذلك بعد رفض الطعن المقدم منه علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة لاتهامه بقتل الطالبة اليمنية مني مفتاح في يوليو 2016 بمنطقة المنيل بالقاهرة .


تعود أحداث القضية الي شهر يوليو عام 2016 في اواخر شهر رمضان قام المتهم بقتل المجني عليها بشقتها الكائن  في منطقة (المنيل - القاهرة) وقام باحراق جثمانها لمحو آثار الجريمة ، واعترف المتهم بارتكابه الجريمة وقيامه بقتلها بهدف السرقة وتعمده إشعال النيران في شقتها بالمنيل لإخفاء الجريمة.


وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل والسرقة وحيازة سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الجريمة بهدف السرقة، وقال إنه تعرف على المجني عليها عن طريق إحدى معارفها.


كما استمعت النيابة لأقوال سكان العقار الذي تقيم به المجني عليها للتوصل لآخر المترددين عليها قبل الحادث، كما انتقلت لمناظرة الجثة ومعاينة مسرح الجريمة، وكشفت المعاينة وجود بعثرة بمحتويات الشقة، بالإضافة إلى اشتعال النيران بأجزاء منها في محاولة من الجاني حرق الشقة لإخفاء معالم جريمته.

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