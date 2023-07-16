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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادى أسوان يكشف الحقائق فى إدعاءات اللاعب النيجيرى رافائيل إياجو

صدى البلد

قال مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار  الشافعى صالح إن إدارة النادى وقطاع كرة القدم فوجئ بالتصرفات غير الإحترافية والإدعاءات الكاذبة والمعلومات غير الدقيقة و المضللة ، وإختلاق الروايات غير الصادقة التى ساقها لاعب الفريق الأول لكرة القدم اللاعب النيجيرى " رافائيل إياجو" بشخصة أو عن طريق الوكلاء الذين يديرون مواقفه التى صدرت منهم عقب نهاية الموسم فى الساعات القليلة الماضية .

 

واوضح المجلس في بيان أصدره اليوم أن إدارة نادى أسوان اتخذت كل الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية طبقا لبنود التعاقد الموثقة بين النادى واللاعب على مدار الموسم الأول من تعاقده الممتد لمدة ثلاث مواسم تنتهى فى 2025 / 2024 .

وأكد  نادى أسوان الرياضى على عدة حقائق  وهي كالأتى:

ـ عقد اللاعب موثق بالاتحاد المصرى لكرة القدم بتاريخ 9/10/2022 لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 2025 / 2024.

ـ قام النادى بالإلتزام الكامل تجاه اللاعب طبقا لبنود التعاقد.

ـ قام النادى بتوفير احتياجات اللاعب من سكن مناسب ومستلزمات الإقامة والإعاشة.

ـ اللاعب تعمد الهروب من أداء مهام عمله قبل مباراة البنك الأهلى والنادى اتخذ كافة إجراءات شكواه الرسمية بالاتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا " خلال شهر مايو الماضى.

ـ مشاركة اللاعب حتى آخر مباراة تثبت استقرار أوضاع اللاعب فى النادى وأنه لا يعانى أى مشكلة أو أزمة.

ـ عقب نهاية الموسم قام المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم " مصطفى الشرقاوى " بإتمام إجراءاته بالحجز للاعبين للسفر وإخطار اللاعب بذلك مع تسليمه شيك بمستحقاته المتبقية عن هذا الموسم، ليفاجئ بموقف اللاعب العنيف برفضه استلام الشيك ومحاولة خلق أزمة خطط لها وأدعى من خلالها محاولة الإعتداء الكاذب عليه ليتسنى له المطالبة بفسخ تعاقده.

ـ حاول اللاعب الترويج بنشر هذا الفيديو الذى لم يثبت من خلاله صحة أقواله بل على العكس المدير الإدارى كان يساعد اللاعب بالمرافقة إلى مطار أسوان ويجلس بالمقعد الخلفى للسيارة فأين ومتى كان الإعتداء المزعوم ؟! .

على الفور إتخذت

وأشار البيان إلى أن إدارة نادى أسوان اتخذت على الفور إجراءاتها لاخطار الإتحاد المصرى لكرة القدم رسميا بتصرفات وموقف اللاعب وإثبات الشيك البنكى الصادر من طرف النادى بمستحقات اللاعب.

 وأشار إلى أن نادى أسوان سيحتفظ بحقه فى تفريغ الكاميرات بالمنطقة التى شهدت الواقعة لتؤكد سلامة موقف وتصرف المدير الإدارى للفريق ،وانه تم إعداد مذكرة رسمية للفيفا لشكوى اللاعب لحفظ حقوق  النادى.

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