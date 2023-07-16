عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبيلة وطنية.. الباز عن بيان المحافيظ: صفعة على قفا الجماعة الإرهابية

ارشيفية
ارشيفية

استعرض الإعلامي  محمد الباز،  بيان قبيلة المحافيظ بشأن الحادث المعروف بـ "أحداث براني".

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن البيان تضمن شكر أفراد القبيلة لوزارة الداخلية وأجهزة الدولة بتعاملها مع الموقف والحيادية التي انتهجتها الداخلية والنيابة العامة في هذه الأحداث.

الجميع في مصر يد واحدة تثق في القضاء

كما أكد بيان قبيلة المحافيظ، أن هذه الأحداث فردية لا تؤثر على العلاقة بين القبيلة وبين أجهزة الدولة، وأن القبيلة ترفض أي مزايدات من الجماعة الإرهابية أو الأشخاص الذين يسعون إلى خراب الدولة، والتأكيد على عدم الانسياق وراء الأغراض الخبيثة للجماعة الإرهابية، وأن الجميع في مصر يد واحدة تثق في القضاء.

وعلق الباز على بيان قبيلة المحافيظ قائلًا: "بيان هذه القبيلة الوطنية صفعة على قفا الجماعة الإرهابية وإعلامييها ولجانها، ورسالة للناس بالنظر للأحداث التي تحدث في حجمها وسياقها".

محمد الباز قبيلة المحافيظ حفيظ حوية أحداث براني مرسى مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

حسام عاشور في النادي الأهلي.. هل يعود الابن الضال؟| وهذه القصة الكاملة

بعد رفع مارلبورو وإل إم .. الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية| تفاصيل

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

ترشيحاتنا

شتاء 2024.. سلاح جديد في يد بوتين لتوجيه ضربة قاسية لـ الغرب

وزيرة البيئة توضح تفاصيل استراتيجية مصر للتحول للطاقة المتجددة

حكم المقالب في الشرع الشريف بحكم المزاح .. الإفتاء: حرام في هذه الحالة

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

الأزهر العالمي: الإسلام يراعى الأمور النفسية للناس .. والقرآن يوصى يالمعاملة الطيبة

وزيرة البيئة: عملية التكيف المناخي بأفريقيا تحتاج 38 مليار دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتخفيف حرارة الصيف.. طريقة عمل عصير المانجو بقرع العسل

احذروا..غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة يسبب كارثة صحية

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

اسرار وتكات طريقة البيتزا الايطالي في البيت.. موفرة وصحية

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ