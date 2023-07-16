قبيلة وطنية.. الباز عن بيان المحافيظ: صفعة على قفا الجماعة الإرهابية

استعرض الإعلامي محمد الباز، بيان قبيلة المحافيظ بشأن الحادث المعروف بـ "أحداث براني".

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن البيان تضمن شكر أفراد القبيلة لوزارة الداخلية وأجهزة الدولة بتعاملها مع الموقف والحيادية التي انتهجتها الداخلية والنيابة العامة في هذه الأحداث.

الجميع في مصر يد واحدة تثق في القضاء

كما أكد بيان قبيلة المحافيظ، أن هذه الأحداث فردية لا تؤثر على العلاقة بين القبيلة وبين أجهزة الدولة، وأن القبيلة ترفض أي مزايدات من الجماعة الإرهابية أو الأشخاص الذين يسعون إلى خراب الدولة، والتأكيد على عدم الانسياق وراء الأغراض الخبيثة للجماعة الإرهابية، وأن الجميع في مصر يد واحدة تثق في القضاء.

وعلق الباز على بيان قبيلة المحافيظ قائلًا: "بيان هذه القبيلة الوطنية صفعة على قفا الجماعة الإرهابية وإعلامييها ولجانها، ورسالة للناس بالنظر للأحداث التي تحدث في حجمها وسياقها".