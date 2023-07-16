سفيرة الإمارات لدي مصر تشارك في منتدى المجتمع الأخضر الطريق إلى cop28

شاركت السفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات لدى القاهرة في فعاليات الدورة الثانية من منتدى "المجتمع الأخضر"، بجلسة تحت عنوان "الطريق إلى cop28 الامارات العربية المتحدة ودور رائد في التنمية المستدامة ".



واستهلت الكعبي كلمتها بتوجيه الشكر للقائمين على تنظيم هذا المنتدى وعلى اختيار الدولة كضيف شرف لهذه الدورة، كما حضر الجلسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة نائبا عن وزيرة البيئة وعدد من كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية والإعلامية.



وأشارت في كلمتها إلى رؤية دولة الامارات العربية لدفع وتفعيل اتفاقيات قمة المناخ وقالت " ان دولة الإمارات ملتزمة بدفع العمل المناخي بناءً على مخرجات المؤتمرات السابقة والتي كان آخرها ’ COP27‘في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وهنا نشيد بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تكثيف الجهود والعمل المشترك في نقل كافة الخبرات والتجارب التي تم تنفيذها خلال COP 27 للإمارات وذلك لإنجاح هذا الحدث ".



كما تطرقت إلى جهود الدولة في التحول نحو المجتمع الأخضر والطاقة النظيفة وقالت سعادتها " قدّمت الإمارات نموذجاً للعالم في جهود التصدي للتغير المناخي ودعم مشاريع الطاقة النظيفة، بالانتقال سريعاً من مرحلة التعهدات والاتفاقيات الإطارية إلى الدخول في مرحلة التنفيذ بالإضافة إلى استثمارها في مشروعات الطاقة المتجددة في عدد من الدول، ومؤخراً وقعت مصر والإمارات اتفاقية تنفيذ أكبر محطة طاقة رياح في العالم بقدرة إنتاجية تبلغ 10 غيغاوات بالتعاون بتكلفة استثمارية تتجاوز 10 مليارات دولار ليس الا صورة من صور التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النظيفة وامتداداً للعلاقات التاريخية بين البلدين.

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