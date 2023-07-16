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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سخر من الهولوكوست.. نتنياهو يطرد ناشطا بحزب الليكود

نتنياهو
نتنياهو

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد بطرد ناشط من حزبه الليكود سخر من الهولوكوست بينما كان يستفز المتظاهرين المناهضين للحكومة ، في تصريحات أشارت إلى توترات عرقية وراء أزمة دستورية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي إيتسيك الزرقا وهو يشتم المتظاهرين ويبصقون عليهم عند تقاطع طرق بالقرب من بلدة بيت شان التي تسكنها الطبقة العاملة يوم السبت.

ويضيف : 'ليس من قبيل الصدفة مقتل ستة ملايين'. 'أنا فخور بأن ستة ملايين منكم قد احترقوا!'

وقال نتنياهو في بيان حول الإطاحة بالزرقا ، وهو شخصية بارزة في فعاليات الحملة الانتخابية ، 'لن نتسامح مع مثل هذا السلوك المشين في حركة الليكود'.

من خلال تأطير الضحايا اليهود الأوروبيين للإبادة الجماعية النازية على أنهم أعداء ، بدا أن الزرقا يميز بينهم وبين اليهود الشرقيين المنحدرين من أصول شرق أوسطية الذين كانوا جوهرًا تقليديًا لدعم الليكود المحافظ.

وصف بعض أعضاء الائتلاف القومي الديني بزعامة نتنياهو دفع رئيس الوزراء لإصلاح القضاء على أنه إصلاح للتجاوز النخبوي من قبل الأسكينازي ، أو اليهود المنحدرين من أصول أوروبية ، الذين هيمنوا على الجيل المؤسس للبلاد.

المزراحيون الذين يشكلون حوالي نصف الأغلبية اليهودية في إسرائيل - وهو رقم يصعب تحديده بسبب الزواج المختلط الواسع النطاق مع أشكناز - اشتكوا في بعض الأحيان من التمييز والحرمان الاجتماعي والاقتصادي.

إنكار الهولوكوست والتشكيك في حجمها أو الاحتفال بها يعاقب عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بموجب القانون الإسرائيلي. الكارثة التاريخية هي قضية توحد اليهود بشكل عام ، وقد نددت تصريحات الزرقا عبر الطيف السياسي.

وقال الزرقا وهو يهودي في بيان تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي إن تصريحاته 'خرجت عن سياقها' ووصف نفسه بأنه حفيد أحد الناجين من المحرقة.

يجادل منتقدو الإصلاحات القضائية المقترحة بأن نتنياهو يسعى للحد من استقلالية المحكمة حتى في الوقت الذي يجادل فيه ببراءته في محاكمة فساد طويلة الأمد. يقول رئيس الوزراء المخضرم إن الإصلاح سيوازن بين أفرع الحكومة.

قام بعض المتظاهرين المناهضين للحكومة بإجراء مقارنات مع المسيرة ضد الاستبداد في ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي - مما دفع غاليت ديستال أتبيريان ، مشرع من الليكود ووزير الإعلام الإسرائيلي ، إلى اتهامهم بالتقليل من أهمية الهولوكوست.

قال القاصي الأتباريان ، وهو من أصل يهودي فارسي ، لساسة معارضين في البرلمان في آذار (مارس): 'لقد أحرقت عائلاتكم هناك'. 'كيف يكون هذا ممكنا؟'

إسرائيل أزمة دستورية الهولوكوست الحملة الانتخابية المحرقة بنيامين نتنياهو

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