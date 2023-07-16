كوكا أفضل لاعب في مباراة الأهلي والمقاولون

حصل أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جائزة رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب، التي أقيمت مساء اليوم على استاد المقاولون ضمن منافسات الجولة الـ٣٤ لبطولة الدوري الممتاز.



واصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الذي توج به هذا الموسم، عقب فوزه الكبير والمستحق 4 / 1 على مضيفه المقاولون العرب، اليوم الأحد، في المرحلة الـ34 (الأخيرة) بالمسابقة.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي توج هذا الموسم بلقبه الـ43 في المسابقة ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا باللقب، إلى 81 نقطة، مواصلا التحليق في القمة، بعد خوضه 31 مباراة، بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي لعب 33 لقاء.

في المقابل، توقف رصيد المقاولون العرب، الذي اختتم مبارياته في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 44 نقطة في المركز السابع.