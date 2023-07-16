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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع 5 أفراد من أسرة واحدة بينهم لاعبة كرة اليد بنادي بني سويف   

صدى البلد

وقع حادث تصادم مروع لأسرة من بنى سويف بطريق العلمين، أسفر عن مصرع الاب والأم  وأبنائهما الثلاثة وأصيب الابن الرابع بإصابات بالغة  نتيجة تصادم سيارتهم بسيارة أخرى بطريق الضبعه اتجاه الصحراوي عند الكيلو 62  ما نتج عنه وفاة ياسر جلال  49 عاما وزوجته هدى عبدالمنعم،48 عاما  وأبنائهم محمد  18 عاما و ندى 14 عاما وفاطمة 16عاما لاعبة كرة اليد انسات بنادى بنى سويف. 


 ونجا الشقيق الرابع جلال 11 عاما، والمصاب بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة  وتم نقله إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.

وتبين  من التحريات المبدئية أن الطالبة المتوفاة فى الحادث وتدعى فاطمة لاعبة كرة اليد انسات بنادى  بنى سويف الرياضى  وان الاسرة كانت عائدة من المصيف  فاصطدمت سيارتهم  بأخرى نقل  عند الكيلو 62  تجاه العلمين القاهرة.  

كان طريق العلمين القاهرة شهد  اصطدام السيارة الملاكي بسيارة النقل في الكيلو 62    اتجاه القاهرة وأسفر الحادث عن وفاة قائد المركبة وزوجته و3 من الأطفال. 

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث من أجل نقل الضحايا، وتبين وفاة الأب والأم و3 من أطفالهما فيما ظل طفل على قيد الحياة ولكن في حالةٍ حرجة.

 ونقلت سيارات الإسعاف ضحايا الحادث لمُستشفى اليوم الواحد، واضطر رجال الحماية المدنية لتقطيع السيارة من أجل استخراج الجثث من المركبة بعد أن استحال استخراجها.

ة القاهرة اليوم الواحد رجال الحماية المدنية رجال الحماية عبدالمنعم كرة اليد

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