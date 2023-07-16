الزمالك يتفوق على فاركو بثنائية في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وفاركو بتقدم الأبيض بثنائية نظيفة في اللقاء المقام حاليا على إستاد القاهرة الدولي في الجولة الـ34 والأخيرة من منافسات الدوري العام.

وسجل سيد عبدالله نيمار الهدف الأول من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 25.

وأحرز إبراهيما نداي الهدف الثاني من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 32.

بدأ اللقاء بالهدوء بين الزمالك وفاركو دون خطورة على مرمى الفريقين.

وبعد مرور 4 دقائق بدأ الزمالك بالتمريرات القصيرة في وسط الملعب للاستحواذ على مجرياته ،فيما تراجع فريق فاركو للدفاع واعتمد على المرتدات والكرات الطويلة.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - سيد عبدالله "نيمار"

خط الهجوم : سيف الجزيري - إبراهيما نداي - أحمد سيد "زيزو"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم وأحمد محمود ومحمد حسام "بيسو" وعبد الله محمد وأحمد بلحاج وأحمد عبد الرحيم إيشو ومحمد صلاح وعلي ياسر.