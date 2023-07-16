بعد إلغاء رحلات الكابتن بسبب الدفع بالفيزا.. حلول جديدة للقضاء على المشكلة..تفاصيل

من منا لم يتعرض لموقف أصبح متكررا مع وسائل النقل التشاركى متمثلا في انه يطلب على سبيل المثال (اوبر او كريم ) وبمجرد معرفة السائق ان الدفع عن طريق الفيزا وليس “كاش” يطلب الغاء المشوار او يلغى من تلقاء نفسه .

هذا الامر الذى أصبح متكررا وبمثابة شكوى متكررة لآلاف العملاء أدى إلى أن يتم اليوم إطلاق خدمة جديدة لحل هذه المشكلة بالتعاون بين شركتى كريم، وباي سكاي، لتقديم أفضل حلول للدفع السريع للكباتن في مصر، وذلك عن طريق استخدام منصة دفع رقمى خاص بهم والتى تم اطلاقها مسبقا بالشراكة مع البريد المصري ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية مثل إرسال واستلام الأموال، والادخار والاستثمار، والدفع عبر الإنترنت وفي المتاجر، بالإضافة إلى الخدمات غير المالية مثل طلب الاحتياجات اليومية والأدوية والعديد من العروض والخصومات.

أعرب الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ باي سكاي خلال مؤتمر صحفى اليوم ان هذه الخطوة تتوافق مع التزام الكيانين بتوفير حلول مالية رقمية مناسبة لتقديم حلول دفع سهلة وسريعة للكباتن .

وأضاف: نعالج مجموعة حلول للتحديات والصعوبات التي تواجه الشركات التي تبحث عن حلول غير متوفرة بسهولة في السوق اعتمادا على حلول التكنولوجيا المالية من خلال القدرات المتنوعة المملوكة في مجال الدفع الإلكتروني ومتابعتها المستمرة للمشاركة في تحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي للبلاد".