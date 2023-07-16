تركيا ترد على أنباء تلقيها أموالا مقابل انضمام السويد للناتو

قال نائب الرئيس التركي، سيفديت يلماز، اليوم الأحد، إن الأنباء حول تلقي أنقرة لأموال صندوق النقد الدولي مقابل الموافقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي “الناتو"، عبارة عن "تكهنات".

وقال يلماز، في مقابلة مع قناة “هابر” التركية، "تركيا دولة اختارت طريقها الخاص.. نحن دولة تقوم بعملها الخاص. وانتهت علاقتنا فيما يتعلق بديوننا لصندوق النقد الدولي”.

وأضاف نائب الرئيس التركي: "هذا ليس سوى تكهنات".

وفي وقت سابق، قال الصحفي الأمريكي المخضرم، الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عرض على نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أكثر من 11 مليار دولار من مساعدات صندوق النقد الدولي للتصديق على محاولة السويد الانضمام إلى الناتو.

وفي مقال نشر على حسابه، كتب هيرش أنه تم إبلاغه من قبل مسؤول أمريكي، أن "بايدن وعد بإنشاء خط ائتمان يحتاج إليه بشدة يتراوح بين 11 و 13 مليار دولار من قبل صندوق النقد الدولي”.

واقترح هيرش أن يكون هذا في مقابل أن يزيل أردوغان اعتراض أنقرة على انضمام ستوكهولم إلى الكتلة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة قبل قمة الناتو التي عقدت هذا الأسبوع في ليتوانيا.

ويواجه أردوغان، الذي أعيد انتخابه كرئيس لتركيا في أواخر مايو، حاليا مهمة ضخمة تتمثل في استبدال أو إصلاح مئات الآلاف من المباني التي تضررت أو دمرت في زلازل فبراير التي لقي فيها ما لا يقل عن 50,000 شخص حتفهم.