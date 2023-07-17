نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالتها على البحر.. تورم هذه الأماكن في الجسم علامة على مرض خطير

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

يعتبر الفلفل الأسود من التوابل المفيدة لصحة الإنسان، ويشتهر على نطاق واسع بمظهره والنكهة الحارة واللاذعة ، مما يجعله مكونًا شائعًا في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، من حيث الفوائد ،وتناوله يساعد الجسم على امتصاص عناصره الغذائية بشكل أفضل، وهو ما يساهم في الحصول فوائد إضافية غير المتعارف عليها وفقاً لموقع Timesofindia سوف نتعرف على فوائد الفلفل الأسود على الصحة.

حرصت الفنانة مريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها على احدى الشواطئ.

الكبد مسؤول عن أكثر من 500 عملية جسدية أساسية، تعد معالجة الأغذية ، ومحاربة الأمراض ، وإزالة السموم من الدم عددًا قليلاً من هذه. لذلك ، إذا تضرر الكبد بأي شكل من الأشكال ، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة، عندما يحتوي الكبد على الكثير من الدهون ، والتي تحدث غالبًا بسبب اتباع نظام غذائي سيء ، وزيادة الوزن ، و / أو عدم ممارسة الرياضة ، يتطور مرض الكبد الدهني.

حمض الفوليك هو أحد فيتامينات ب ، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 9 والفولاسين، إنه مهم في تكوين خلايا الدم الحمراء وكذلك لنمو الخلايا ووظائفها بشكل صحي، حمض الفوليك مهم أيضًا أثناء الحمل المبكر لتقليل مخاطر العيوب الخلقية في الدماغ والعمود الفقري، يوجد بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة.

