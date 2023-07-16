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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شتاء 2024.. سلاح جديد في يد بوتين لتوجيه ضربة قاسية لـ الغرب

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال مستشار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، جيمس ريتشاردز، إن شتاء 2024 القادم سيكون ورقة رابحة في جعبة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وحسب صحيفة “ديلي ريكوينج” الأمريكية، قال ريتشاردز، إنه “من الممكن أن يتسبب هذا الشتاء في ركود خطير في الغرب”.

وأشار ريكاردز إلى أن الشتاء الماضي في أوروبا كان "معتدلا بشكل غير عادي"، لكن على الرغم من ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي "بالكاد تعامل" مع إمدادات الطاقة.

وقال ريكاردز: "قد تكون روسيا أكثر قسوة عندما يتعلق الأمر بقطع إمدادات الغاز الطبيعي فعليا".

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وفي وقت سابق، قال رئيس الشركة الفرنسية توتال إنرجي إس، باتريك بوين، إن أوروبا قد تواجه نقصا في الغاز في الشتاء المقبل.

بوتين فلاديمير بوتين الرئيس الروسى الغرب

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