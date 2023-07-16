تحذير.. أجواء حارة حتى نهاية الأسبوع والعظمي تصل لـ 45 درجة مئوية

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار موجة ارتفاع درات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حتى نهاية الأسبوع الجاري.



وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، إن البلاد تتأثر بامتداد جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس بشكل كبير، مشيرة إلى أن هناك المنخفض الهندي الموسمي الي يحمل كثيرا من بخار المياه وارتفاع درجات الرطوبة.

تصل إلى 40 درجة مئوية



وواصلت :"درجات الحرارة المحسوسة تصل لـ 40 درجة مئوية، وهذه الأجواء بدأت الخميس الماضي ومستمرة طوال هذا الأسبوع، والعظمي في الأقصر واسوان قد تصل لـ 45 درجات مئوية، وفي بعض البلدان العربية قد تصل لـ 50 درجة مئوية".