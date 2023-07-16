سفير مصر بـ كينيا: كلمة الرئيس السيسي بقمة نيروبي محل تقدير كبير

علق السفير وائل نصرالدين، سفير مصر في كينيا، على مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.

وقال “نصر الدين”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن آلية المشاركة في الإطار الإفريقي، كما تطرق للحديث عن ملفات البيئة في إطار رئاسة مصر للدورة الـ 27 لقمة المناخ، وكانت الكلمة محل تقدير كبير من الرؤساء المشاركين، مشيرًا إلى مشاركة 10 رؤساء دول إفريقية، وحجم المشاركة في هذه القمة يكون محدودا.

أفريقيا قارة بكر وغنية بالموارد غير المستغلة

وذكر “نصر الدين”، أن ما تحدث به الرئيس عبد الفتاح السيسي هو موضوعات تحتل أولوية كبرى بالنسبة للدول الأفريقية، مضيفا أن هناك مداخلات تضمنت إشادة لمصر خلال فترة رئاستها للكوميسا.

وأشار، إلى أن المشاركات تضمن مداخلات هامة عن القضايا الافريقية المختلفة، مشددًا على أن أفريقيا قارة بكر وغنية بالموارد غير المستغلة، ونصيبها من الانبعاثات الكربونية محدود مقارنة بقارات أخرى.