زي الأهلي بالظبط.. ميدو يكشف حقيقة تأخر مستحقات لاعبي الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، أن لاعبي الزمالك حصلوا على نسبة 60% من مستحقاتهم المالية، وهو نفس ما حصل عليه لاعبي الأهلي.

وقال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لاعبو الزمالك حاصلين نفس النسبة التي حصل عليها لاعبي الأهلي هذا الموسم وتصل إلى 60%".

وأضاف: "الزمالك كبير وسيظل كذلك، غير راضيين عن بعض الأمور، ولكن لا يمكن أن تصل الأمور إلى حد تدمير النادي".

واختتم: "المستحقات بتتأخر في بعض الشهور لكن ده طبيعي وبيحصل في أي نادي لكن كل مكافآت المباريات اللي فاتت كانت بتتصرف بعد الماتشات".

