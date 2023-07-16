رسائل تهديد.. ميدو يكشف عن أزمة كبرى لجهاز معاون أوسوريو

أكد أحمد حسام ميدو، أن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك ومحمد عبد المنصف مدرب الحراس الثنائي تلقيا رسائل تهديد على مدار الأيام الماضية تطالبهما بالرحيل عن الزمالك.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة المحور: "عبد الواحد السيد ومحمد عبد المنصف تلقوا رسائل تهديد ليرحلوا عن الزمالك".



وأضاف: "على مسؤوليتي الشخصية الجهاز المعاون لـ أوسوريو، يتلقى رسائل تهديد إذا عملوا في النادي في وجود مرتضى منصور".



واختتم: "الناس دي مدفوعة الأجر، وملهاش علاقة بجماهير الزمالك، وبيحاولوا تدمير النادي".

