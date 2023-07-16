أمريكا.. وادي الموت في كاليفورنيا يزأر مع تسجيل درجات حرارة قياسية

قال خبراء الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة، إن وادي الموت، الذي كان منذ فترة طويلة أكثر الأماكن سخونة على وجه الأرض، سجل بعض درجات الحرارة الأكثر سخونة على الإطلاق.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز" الأمريكية، قالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية إنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في وادي الموت، الذي يمتد على طول جزء من حدود وسط كاليفورنيا مع نيفادا، إلى 53.33 درجة مئوية، اليوم الأحد.

وقال راندي سيفيرني، من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وهي الهيئة المعترف بها كحارس للأرقام القياسية العالمية، إن أعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق كانت 56.67 درجة مئوية في يوليو 1913 في وادي الموت

وتم تسجيل درجات الحرارة عند أو فوق 54.44 درجة مئوية على الأرض بضع مرات فقط، معظمها في وادي الموت.

وقال سيفيرني، منسق سجلات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: “على المدى الطويل: يتسبب الاحترار العالمي في ارتفاع درجات الحرارة القصوى وتواترها”.

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، حذرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة في وقت مبكر من اليوم الأحد، قائلة: “تعامل مع ارتفاع درجات الحرارة على محمل الجد وتجنب الوقت في الهواء الطلق.. ستصل درجات الحرارة إلى مستويات تشكل خطرا على الصحة ومن المحتمل أن تكون مميتة لأي شخص بدون تبريد فعال أو ترطيب كاف”.

وأضافت أن التحذيرات من ارتفاع درجة الحرارة الشديد موجود “من شمال غرب المحيط الهادئ وكاليفورنيا إلى أجزاء من السهول الجنوبية وساحل الخليج الأوسط والطرف الجنوبي لفلوريدا”.