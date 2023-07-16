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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاركو يحول تأخره بهدفين أمام الزمالك إلى تعادل في الدوري

صدى البلد

سقط الزمالك في فخ التعادل أمام فاركو بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي في الجولة الـ34 والأخيرة من منافسات الدوري العام.

وسجل سيد عبدالله نيمار الهدف الأول من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 25.

وأحرز إبراهيما نداي الهدف الثاني من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 32.

وجاء هدف فاركو عن طريق سيف تيري بعد تسديدة قوية من زاوية صعبة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63.

ونجح سيف تيري من تسجيل هدف التعادل في الدقيةق 72 من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

بدأ اللقاء بالهدوء بين الزمالك وفاركو دون خطورة على مرمى الفريقين.

وبعد مرور 4 دقائق بدأ الزمالك بالتمريرات القصيرة في وسط الملعب للاستحواذ على مجرياته ،فيما تراجع فريق فاركو للدفاع واعتمد على المرتدات والكرات الطويلة.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:
حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري  - محمد طارق

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمر جابر -  سيد عبدالله "نيمار"

خط الهجوم : سيف الجزيري - إبراهيما نداي - أحمد سيد "زيزو"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم وأحمد محمود ومحمد حسام "بيسو" وعبد الله محمد وأحمد بلحاج وأحمد عبد الرحيم إيشو ومحمد صلاح وعلي ياسر.

 

 

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