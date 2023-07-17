عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمس أجزاء حساسة| سيدة تروي تفاصيل التحرش بها في أتوبيس نقل عام

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

اعتدى شخصان في منطقة التجمع الخامس على فتاتين أثناء صعودهما أتوبيس نقل عام ووجها لهما ألفاظا غير أخلاقية وتحرشا بهما. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق آلتي قررت إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات وإصدار حكم بشأنهما”.

نرصد في السطور التالية، أقوال الضحية الأولى من ورق قضية أمر الإحالة الصادر من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس.

التحرش الجنسي 


وقالت، المجني عليها، في أمر الإحالة: إنه أثناء صعودي أتوبيس نقل عام، توجه نحوي شخصان، وقاما بلمس أجزاء حساسة من جسدي، فضلا عن قيامهما بأفعال وايحاءات جنسية.

وأكدت، المجني عليها في أمر الإحالة، أن المتهم الأول يدعى س.س. قام بلمس جسدها أثناء صعودها الاتوبيس وعندما حاولت نهره وجه لها الشتائم والسباب مبررا فعلته بعد قصده.


 

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين " س . س"، م . ا"  بالتحرش جنسيا بالمجني عليهما " ر . م" ، " ح . ج "في مكان عام حافلة نقل عام باتيان تلميحات وايحاءات جنسية علي النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف أمر الإحالة قيام المتهم الاول بهتك عرض المجني عليها " ر . م " بالقوة بان باغتها حال استقلالها حافلة النقل العام وقام بملامسة مواطن عفتها علي النحو المبين بالتحقيقات

وأشار أمر الإحالة أن المتهم الاول سب المجني عليها " ح . ج " بالألفاظ الواردة بالتحقيقات علي نحو مخدش لشرفها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بتهمة التحرش الجنسي بفتيات في مكان عام ، قضت ببراءة متهم آخر

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل  وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال و محمد أحمد عبد المالك   وامانة سر محمد طه

أتوبيس نقل عام أجزاء حساسة التجمع الخامس التحرش الجنسي التحرش جنسيا ايحاءات جنسية هتك عرض المجني تحرش جنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

خبير تحكيمي يكشف كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو

900 جنيه|الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

5 سيارات يابانية "زيرو" بسعر يبدأ من 365 ألف جنيه

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

حبس شاب 4 أيام لتعديه على شقيقته في منشأة ناصر

تأجيل محاكمة متهمين بقتل عراقي في مصر الجديدة لجلسة 20 أغسطس

الزمالك الضعيف| عمرو أديب : الفريق بيقع وإكرام الميت دفنه.. مرتضى منصور : الجن الأحمر هو السبب

الحبس عامين لمتهم أحرز الترامادول في التجمع الخامس

السجن 5 سنوات لشخصين بتهمة حيازة سلاح ناري وسرقة مواطن بالتجمع

ألفاظ خادشة للشرف وتحرش بفتاتين .. قرار رادع ضد شابين بالقاهرة

لقمة فرامل قطار.. حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مخازن خاصة بإحدى الهيئات الحكومية

موتها عشان طلعت بدون إذنه.. قرار من النيابة بشأن متهم بضرب طفلة

ترشيحاتنا

الأندية تحدد موعد العمومية الطارئة بأزمة دوري المحترفين وترقب في اتحاد الكرة

حوافز ضريبية وتعديل هذه التشريعات.. 6 هدايا حكومية للمستثمرين بالمناطق المركزية

السكة الحديدية لم تُدمر.. تفاصيل جديدة بشأن حادث انفجار جسر القرم

السجن المؤبد عقوبة اقتحام دور العبادة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية في القانون

متى ستكون غرة محرم وبداية العام الهجري 1445

سعر BMW "320" ADVANTAGE موديل 2023 في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عارضة أزياء ترتدي نفس فستان أصالة في تركيا| شاهد

بدأت في المستشفى.. قصة حب بسمة وسعيد تتحدى الشلل النصفي ونزيف المخ

نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالتها على البحر.. تورم هذه الأماكن في الجسم علامة على مرض خطير

مفاجأة صادمة.. تورم هذه الأماكن في الجسم علامة على مرض خطير

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ