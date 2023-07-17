لمس أجزاء حساسة| سيدة تروي تفاصيل التحرش بها في أتوبيس نقل عام

اعتدى شخصان في منطقة التجمع الخامس على فتاتين أثناء صعودهما أتوبيس نقل عام ووجها لهما ألفاظا غير أخلاقية وتحرشا بهما. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق آلتي قررت إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات وإصدار حكم بشأنهما”.

نرصد في السطور التالية، أقوال الضحية الأولى من ورق قضية أمر الإحالة الصادر من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس.

التحرش الجنسي



وقالت، المجني عليها، في أمر الإحالة: إنه أثناء صعودي أتوبيس نقل عام، توجه نحوي شخصان، وقاما بلمس أجزاء حساسة من جسدي، فضلا عن قيامهما بأفعال وايحاءات جنسية.

وأكدت، المجني عليها في أمر الإحالة، أن المتهم الأول يدعى س.س. قام بلمس جسدها أثناء صعودها الاتوبيس وعندما حاولت نهره وجه لها الشتائم والسباب مبررا فعلته بعد قصده.





وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين " س . س"، م . ا" بالتحرش جنسيا بالمجني عليهما " ر . م" ، " ح . ج "في مكان عام حافلة نقل عام باتيان تلميحات وايحاءات جنسية علي النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف أمر الإحالة قيام المتهم الاول بهتك عرض المجني عليها " ر . م " بالقوة بان باغتها حال استقلالها حافلة النقل العام وقام بملامسة مواطن عفتها علي النحو المبين بالتحقيقات

وأشار أمر الإحالة أن المتهم الاول سب المجني عليها " ح . ج " بالألفاظ الواردة بالتحقيقات علي نحو مخدش لشرفها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بتهمة التحرش الجنسي بفتيات في مكان عام ، قضت ببراءة متهم آخر

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال و محمد أحمد عبد المالك وامانة سر محمد طه