الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

رد أحمد حسام ميدو، على تصريحات محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، والذي انتقد من خلالها ميدو ووصفه بأن البعض يُحركه.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اسأل على ميدو كويس، اسأل المحامي بتاعي، هو صديق شخصي ليك، ميدو محدش بيعرف يحركه، وميدو طول عمره مشكلته الرئيسية إن محدش بيعرف يحركه، أنا مش زعلان منك لأنك متعرفنيش، لو عرفتني كويس عمرك ما كنت هتقول عليا الكلام ده، أنا مش صغير".

وأضاف: "بوجهلك رسالة، أنا مش في خناقة مع حد ولا أشخاص، أدافع عن الزمالك وليس أشخاص ومصلحة النادي الأهم بالنسبة لي"

واختتم: "في حقايق هنقولها في وقتها، ومش زعلان منك عشان انت متعرفنيش"