تفاصيل لقاء ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الياباني

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الياباني فوميد كيشيدا، الذي يزور السعودية ضمن جولته في الخليج.

وعقد ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الياباني جلسة مباحثات رسمية رحب ولي العهد في بدايتها برئيس الوزراء الياباني في المملكة، فيما عبر دولته عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد.

وجرى خلال الجلسة تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وبخاصة أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل تعزيز التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وعقب جلسة المباحثات التقى ولي العهد السعودي بحضور رئيس الوزراء الياباني رؤساء الشركات وأصحاب الأعمال في اليابان.