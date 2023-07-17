يسري الشرقاوي: الرئيس السيسي أعاد مصر إلى الريادة والزعامة الأفريقية.. فيديو

تحدث يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عن مشاركة الرئيس السيسي في قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي بكينيا.

وقال يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "في خلال 10 سنوات أعاد الرئيس السيسي مصر إلى الريادة والزعامة الأفريقية وذلك ليس بالقول أو بالشعار".

وأضاف يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة،: "الدبلوماسية المصرية تحمل ملفا مضاعفا وهو الدبلوماسية الاقتصادية مع أفريقيا"، لافتا: "الدبلوماسية المصرية تعمل في نسق متصل غير مسبوق خلال الـ10 سنوات الماضية".

وأشار يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة،: "مصر تحمل هموم القارة الأفريقية وتدافع عن القارة".

