علماء مصريون بألمانيا يكشفون تجربتهم لنقل الخبرات وتطوير القطاع الطبي في مصر

قال الدكتور محمد جمال، رئيس اللجنة الطبية بجمعية جسر الألمانية للتبادل العلمي، المدير الطبي لمركز أطفال الأنابيب بشمال غرب المانيا، إنه بمشاركة مجموعة من العلماء المصريين في ألمانيا ودول أوروبية، يعملون على نقل التقنيات الطبية المتقدمة في التخصصات المختلفة إلى جمهورية مصر العربية.



وأضاف محمد جمال، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة cbc،:"تعلمنا وحصلنا على تخصصات دقيقة وقررنا نقل هذه الخبرات والعودة بالنفع لوطننا مصر وهدفنا تقديم العلوم والوصول لشباب الأطباء"، لافتًا إلى أن المؤسسة نجحت في استحداث برنامج تدريبي طبي مع الجهات الرسمية داخل مصر وأبرزها نقابة الأطباء، وهدفنا نقل العلم من الخبرات الجامعية الألمانية .

وواصل محمد جمال، "قدمتنا برنامج تعليمي طبي مستمر يحاضر فيه أكثر من 30 عالم مصري في ألمانيا ودول أوروبية أخرى".

فيما قال الدكتور خالد الصياد، أستاذ علاج الأورام بالإشعاع في جامعة مونستر الألمانية، إن العلماء المصريين في ألمانيا يستهدفون نقل التقنيات المتقدمة لمقدمي الخدمات في مصر، حيث تم تنظيم العديد من المؤتمرات المختلفة.

علاج أورام الجلد في 8 أيام فقط و تقليل جرعات العلاج الإشعاعي

وذكر “الصياد”، أنه توصل من خلال مجموعة من الأبحاث إلى طريقة سريعة لإسراع علاج أورام الجلد في 8 أيام فقط، حيث نجح في تقليل جرعات العلاج الإشعاعي التي كانت تصل إلى 70 جرعة للمريض على مدار 7 أسابيع إلى 8 جرعات فقط خلال 8 أيام فقط، وهو الأمر الذى أدى إلى تقليل الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي بشكل كبير عن السابق.