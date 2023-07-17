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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تكشف مصير اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

اتفاق الحبوب
اتفاق الحبوب

كشفت مصادر في الأمم المتحدة عن عدم التوصل لتمديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود.

ونقلت وكالة تاس الروسية نقلا عن مصدرين أمميين لم تكشف عن هويتهما القول إن الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة ويتيح تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر الأسود لم يتم تجديده حتى اليوم الأحد لكنهما قالا إن "كل شيء ممكن".

ونسبت الوكالة إلى أحد المصدرين قوله "نحن ننتظر موقف موسكو وكل شيء ممكن".

وهددت روسيا بالانسحاب من الاتفاق الذي ينتهي سريانه غدا الاثنين قائلة إن مطالبها بتحسين صادراتها من الحبوب والأسمدة لم يتم الوفاء بها.

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