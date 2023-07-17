من أنهى حياة عبد الله.. أحزان في كفر الشيخ بسبب طالب جامعي| القصة الكاملة

سادت حالة من الحزن الشديد على أهالي محافظة كفر الشيخ، لاسيما أبناء حي سخا، حزناً على الحادث المأساوي والمفجع الذي وقع على الجميع كالصاعقة المدوية، عقب العثور على جثة طالب جامعي مقتولاً في إحدى الزراعات بمنطقة القنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى دفتر عزاء ورثاء في الطالب الجامعي المقتول عبد الله عزت، البالغ من العمر 20 عاماً، وسط دعوات له بأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان على فراقه الأليم.

ودخلت أسرة الطالب عبد الله المعثور عليه مقتولاً وسط الزراعات، في نوبة بكاء وحزن شديد، لاسيما أمه التي انفطرت في البكاء حزناً على فراق فلذة كبدها ونور عينها في لحظات معدودة، وسط صدمة شديدة لجميع أسرته وأصدقائه وذويه بسبب هول هذا الحادث الأليم والمفُجع.

صدمة الأم حزناً على فلذة كبدها

اختفى قبل العثور على جثته بـ 3 أيام

بداية هذه الواقعة المفجعة، حينما تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى بلاغاً بتغيب عبد الله عزت 20 سنة، طالب جامعي، منذ يوم 14 يوليو الجاري عقب خروجه من المنزل للعمل على مركبة التوك توك الخاص بوالده.



بتكثيف البحث والتحريات، عثرت الجهات الأمنية على جثة الطالب المختفي، في إحدى المناطق الزراعية بمنطقة القنطرة البيضاء بجانب ترعة كفر عسكر، دائرة قسم أول كفر الشيخ، وجرى التعرف عليه بمعرفة أهليته، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بدفن الجثة عقب تشريحها.

جروح بالرقبة والبطن.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة طالب كفر الشيخ

كشفت المعاينة المبدئية لرجال المباحث الجنائية بكفر الشيخ، العثور على جثة الطالب الجامعي عبد الله عزت 20 سنة، بها جرح ذبحي بالرقبة وجروح متفرقة في البطن والظهر، وأن المجني عليه كان يرتدي كامل ملابسه ولا يحمل ثمة متعلقات.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 2761 لسنة 2023م، إداري قسم أول كفر الشيخ، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة عقب تشريحها، وتسليمها إلى ذويها لدفن المجني عليه بمسقط رأسه بسخا.