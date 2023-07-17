شباب شعراء العامية يتبادلون إلقاء القصائد في معرض كتاب الأوبرا الثاني

عقدت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مساء أمس، ندوة بعنوان "أصوات جديدة لإبداع مستمر.. شعراء العامية المصرية"، على هامش الدورة الثانية لمعرض الأوبرا للكتاب، المنعقد حاليا بساحة دار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

شارك في الندوة التي عقدت بالمجلس الأعلى للثقافة، على هامش المعرض، كل من الشعراء أدهم الزهيري، إسلام حمادة، سعيد سلامة، مازن المصري، والشاعر محمد فرغلي الحاصل على جائزة الدولة التقديرية، والشاعرة هبة سمير، وأدارها الشاعر إبراهيم عبد الفتاح.



وفي البداية وجه إبراهيم عبد الفتاح، الشكر إلى وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين كيلاني، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، على رعايتهم للأصوات الجديدة الواعدة من الشعراء و الاهتمام بعقد مثل هذه الأمسيات الثقافية.



وأعقب ذلك تبادل الشعراء على إلقاء قصائد شعر العامية، فألقى الشاعر سعيد سلامة، قصائد "البنت قالت للولد، و من شعرتين فوق ودني اتخادوا"، وألقى إسلام حمادة قصيدة "نهارك سعيد، وازاي يا سيد احمد"، بينما ألقى أدهم الزهيري قصائد "مبسوطة معاه، و لانك عنيدة.



كما ألقت الشاعرة هبة سمير عدة قصائد منها: "ناشية وسايبة خلخالك، وأحكي و أقول و لا بلاش"، والشاعر مازن المصري ألقى قصائد "بس الصداع ده يروح، وحتى لما كنت بضحك"، والشاعر محمد فرغلي ألقى قصائد "طب مات ازاي، وأمي"، وأخيرا ألقى الشاعر سعيد سلامة في ختام الندوة قصائد بعنوان "لا اراكم يا هوانمنا، ونسي يالا ولحيتي منسية".