الري: ختام البرنامج التدريبي لـ تقييم المخاطر البيئية وإدارة الفيضانات

اختتمت وزارة الموارد المائية والري البرنامج التدريبي (تقييم المخاطر البيئية وإدارة الفيضانات والهيدرولوجيا البيئية للمناطق القاحلة وشبه القاحلة).

وعُقد البرنامج التدريبي بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى في الفترة من ٤ يونيو حتى ١٣ يوليو ٢٠٢٣ بالتعاون مع معهد بارى الإيطالى تخت مظلة مشروع (المعرفة المائية) ، بمشاركة ١٩ متدربا من وزارات (الرى - الزراعة - الكهرباء - البيئة).

و تناول البرنامج موضوعات (إدارة المياه والموارد الطبيعية - البنية التحتية والهيدرولوجيا الحضرية للتخفيف من مخاطر الفيضانات فى المدن الكبرى)

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