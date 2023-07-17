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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

13 جنيها للكيلو الشعير.. تراجع تاريخي في أسعار الأرز اليوم

الأرز
الأرز

تراجعت أسعار الأرز بقوة خلال الساعات القليلة الماضية ، إذ خسر الطن نحو 2500 جنيه في ساعات قليلة.

استمرت أسعار الأرز في التراجع بشكل قوي لأول مرة منذ شهور، إذ هبط سعر الكيلو بنحو 15 جنيهًا، ليسجل نحو 20 جنيها لدى المحلات للمستهلك.

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وسجل سعر الأرز نحو ما يزيزد على 35 جنيها في ذروة الارتفاع العام الحالي، ووصلت بعض الأنواع المعبأة إلى 40 جنيهًا.

سعر الأرز المصري اليوم

وتراجع سعر طن الأرز الشعير «عريض الحبة» تراجع إلى نحو 14 ألف جنيه، مقارنة بنحو 16500 الأسبوع الماضي، فيما هبط سعر الأرز الشعير رفيع الحبة لنحو 13 ألف جنيه للطن أي 13 جنيه للكيلو، مقارنة بنحو 15500 الأسبوع الماضي، حسبما أكد مصدر في عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات.

سعر كيلو الأرز الأبيض 

وهبطت أسعار الأرز الأبيض لمعظم الأنواع  ليباع حاليا طن الأرز الأبيض بأسعار تتراوح من 18 إلى 20 ألف جنيه؛ ليصل للمستهلك من 20 إلى 22 جنيها للكيلو.

وكان قد كشف حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لا يوجد أي نقص أو أزمة في كمية الأرز المعروضة بالأسواق، مؤكدا على اقتراب موسم حصاد الأرز الجديد، وبالتالي زيادة المعروض والمخزون منه، وانخفاض أسعاره في السوق المحلية.

الأرز 

أقل من 20 جنيها

وتوقع المنوفي أن يتراجع سعر الأرز بعد حصاد الموسم الجديد إلى 20 جنيها للكيلو، وأقل من ذلك خلال الأيام القادمة .

وحسب التوقعات يتراجع أسعار الأرز إلى ما بين 18-19 جنيها في الأسواق خلال أيام، وهبوطه في أغسطس القادم إلى 15 جنيها للكيلو، بحسب نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام، في تصريحات صحفية له.

سعر الأرز الأن

وهبط سعر الأرز الآن ؛ نتيجة اقتراب موعد حصاد المحصول الجديد، ما أجبر مخزني الأرز على إخراج ما لديهم من كميات خوفا من تلفها وتدني السعر مع نزول المحصول الجديد.

الأرز 

7 ملايين طن

ونتنظر البلاد إنتاج الأرز الشعير المحلي هذا العام بكميات تقراب  7 ملايين طن، لزراعة مساحات أرز أكثر من العام الماضي.

وحسب نقيب الفلاحين حسين أبوصدام هذه الكمية سوف تنتج ما يقارب 4 ملايين طن أرز أبيض، بما يفيض عن الحاجة المحلية بنحو نصف مليون طن.

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