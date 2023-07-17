قصف روسي على مدن أوكرانية.. وسماع دوي صافرات الإنذار

ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين، بإطلاق صافرات الإنذار في عدد من المدن الأوكرانية، وذلك عقب تعرضها لقصف روسي.

ومن ناحية أخرى، أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، بأن الدول الغربية استنفدت مخزونها من الأسلحة، وقد يستغرق الأمر سنوات لزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات أوكرانيا.

وقالت الوكالة الأمريكية، “فكر في الواقع المذهل المتمثل في أن الولايات المتحدة مجبرة على شراء ذخيرة مدفعية تقليدية من كوريا الجنوبية من أجل إمداد الأوكرانيين”.

وأضافت: “على خلفية التقارير عن استنفاد مخزون الأسلحة واستحالة تجديدها، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو قدرة الصناعة الغربية على مواصلة الدعم العسكري للقوات المسلحة لأوكرانيا”.

وأوضحت أن “شركة BAE Systems البريطانية، أعلنت مؤخرًا أن الأمر سيستغرق 30 شهرًا على الأقل لاستئناف إنتاج مدافع هاوتزر وقذائف 155 ملم للجيش الأوكراني”.