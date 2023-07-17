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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة جديدة بشأن أسعار النفط عالميا

أسعار النفط
أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم الاثنين بعد أن استأنفت ليبيا الانتاج في مطلع الأسبوع، بينما من المتوقع أن تصدر الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بيانات تظهر أن حالة التعافي الاقتصادي فيما بعد الجائحة تواجه عثرات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.7% إلى 79.30 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أو 0.7% إلى 74.90 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسعار بعد أن حقق الخامان القياسيان الأسبوع الماضي مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي ولامسا أعلى مستوى منذ أبريل نيسان عندما توقف الإنتاج في عدد من حقول النفط الليبية وأوقفت شل صادرات الخام النيجيري مما أدى إلى شح الإمدادات.

وقال مصدران يوم الجمعة إن صادرات النفط من الموانئ الغربية في روسيا من المقرر أن تنخفض بما يتراوح من 100 ألف إلى 200 ألف برميل يوميا الشهر المقبل مقارنة بمستويات يوليو، في إشارة إلى وفاء موسكو بتعهداتها بتخفيضات جديدة للإمدادات بالتوافق مع السعودية التي تترأس حاليا منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

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